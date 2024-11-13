Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Buttle Information Systems Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Hàn cho các dự án phần mềm của công ty. Công việc bao gồm phiên dịch tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, tài liệu marketing, email trao đổi với đối tác Hàn Quốc, v.v...

Tham gia các cuộc họp, đàm phán với đối tác Hàn Quốc, hỗ trợ các chuyên gia Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng phiên dịch chính xác, rõ ràng và giao tiếp tốt.

Làm việc độc lập và theo nhóm, tuân thủ tiến độ dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Hàn từ 0 đến 1 năm. Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm thực tế đều được xem xét.

Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết). Kỹ năng phiên dịch tốt, đặc biệt là phiên dịch kỹ thuật.

TOPIK level 4 trở lên hoặc khả năng giao tiếp cao.

Thuần thạo các phần mềm văn bản MS Office và dịch thuật.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là một lợi thế, sẽ được nhận đào tạo từ đầu về chuyên ngành.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng tiến độ.

Tại Công ty TNHH Buttle Information Systems Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Có BHXH, BHYT, lương tháng 13, lương phép theo tháng...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong công ty công nghệ.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn và từ ngữ chuyên ngành.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực biên phiên dịch hoặc IT công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Buttle Information Systems Việt Nam

