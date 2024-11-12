Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Dịch văn bản, tài liệu Anh – Việt, Việt – Anh.

- Không giới hạn ở các tài liệu hợp đồng, báo cáo, phim, ảnh, video, ...

- Đảm bảo bản dịch chính xác, đúng ngữ pháp và phù hợp với ngữ cảnh.

- Hỗ trợ công việc hành chính khác khi có yêu cầu của cấp

Thời gian làm việc:

- Từ 9h00 - 18h00

- Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ngôn ngữ hoặc các ngành khác có liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được tăng lương theo lộ trình làm việc.

- Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

- Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.

- Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.

- Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

