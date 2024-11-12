Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Dịch văn bản, tài liệu Anh – Việt, Việt – Anh.
- Không giới hạn ở các tài liệu hợp đồng, báo cáo, phim, ảnh, video, ...
- Đảm bảo bản dịch chính xác, đúng ngữ pháp và phù hợp với ngữ cảnh.
- Hỗ trợ công việc hành chính khác khi có yêu cầu của cấp
Thời gian làm việc:
- Từ 9h00 - 18h00
- Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tăng lương theo lộ trình làm việc.
- Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)
- Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.
- Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.
- Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI