Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần NexGen Media
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 94 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên:
Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
Tại Công ty cổ phần NexGen Media Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng phiên dịch.
Chính sách đào tạo: Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn và giao tiếp.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng phiên dịch.
Chính sách đào tạo: Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn và giao tiếp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NexGen Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI