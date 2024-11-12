Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: D1 Tầng 14, Toà nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Phiên dịch, dịch thuật các hồ sơ, tài liệu liên như : Thư tư vấn, hợp đồng.....
Viết bài tin tức
Tham gia thu thập thông tin phục vụ công tác tư vấn khách hàng
Tham gia chuẩn bị chương trình đào tạo nhân viên mới
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng các kỹ năng về ngoại ngữ :Tiếng Hoa
Có mong muốn làm việc và tìm hiểu về các nội dung chuyên ngành
Ưu tiên ứng viên gần địa chỉ công ty ( Khu vực Quận 7 hoặc lân cận)
Có mong muốn làm việc và tìm hiểu về các nội dung chuyên ngành
Ưu tiên ứng viên gần địa chỉ công ty ( Khu vực Quận 7 hoặc lân cận)
Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các phúc lợi theo quy định Luật lao động, đào tạo, du lịch, đồng phục ...;
Được đào tạo, hướng dẫn để phát triển tốt kỹ năng, khả năng làm việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được xem xét và ưu tiên làm việc lâu dài tại Công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn để phát triển tốt kỹ năng, khả năng làm việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được xem xét và ưu tiên làm việc lâu dài tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI