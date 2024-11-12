Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D1 Tầng 14, Toà nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Phiên dịch, dịch thuật các hồ sơ, tài liệu liên như : Thư tư vấn, hợp đồng.....

Viết bài tin tức

Tham gia thu thập thông tin phục vụ công tác tư vấn khách hàng

Tham gia chuẩn bị chương trình đào tạo nhân viên mới

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng các kỹ năng về ngoại ngữ :Tiếng Hoa

Có mong muốn làm việc và tìm hiểu về các nội dung chuyên ngành

Ưu tiên ứng viên gần địa chỉ công ty ( Khu vực Quận 7 hoặc lân cận)

Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các phúc lợi theo quy định Luật lao động, đào tạo, du lịch, đồng phục ...;

Được đào tạo, hướng dẫn để phát triển tốt kỹ năng, khả năng làm việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được xem xét và ưu tiên làm việc lâu dài tại Công ty.

