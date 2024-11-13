Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WAU HAUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS
- Hồ Chí Minh: Sky Garden, Quận 7
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
- Kiểm soát tất cả chi phí và doanh thu tại cửa hàng, làm báo cáo thu chi hàng ngày và hàng tháng.
- Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp
- Quản lý vận hành cửa hàng
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho cửa hàng.
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn.
- Quản lý, phân ca, sắp xếp công việc cho nhân viên theo khung chung của công ty.
- Đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy trình, nội quy của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí quản lý/ giám sát tại các cửa hàng, chuỗi thức ăn nhanh
ít nhất 1 năm
-Hiểu biết về ngành thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh
thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh
-Kỹ năng quản lý tốt, học hỏi nhanh, không ngại cực, tác phong nhã nhặn, phù hợp với quy chuẩn ngành dịch vụ
-Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
-Mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty
-Có sức bền, chịu được áp lực làm việc cao
Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với người nước ngoài.
- Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13
- Xét tăng lương hàng năm ( test năng lực )
- 12 ngày nghỉ phép/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
