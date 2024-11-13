Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WAU HAUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sky Garden, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Kiểm soát tất cả chi phí và doanh thu tại cửa hàng, làm báo cáo thu chi hàng ngày và hàng tháng.

- Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp

- Quản lý vận hành cửa hàng

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho cửa hàng.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn.

- Quản lý, phân ca, sắp xếp công việc cho nhân viên theo khung chung của công ty.

- Đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy trình, nội quy của công ty.

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Hàn giao tiếp tốt (không yêu cầu có bằng topik)

-Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí quản lý/ giám sát tại các cửa hàng, chuỗi thức ăn nhanh

ít nhất 1 năm

-Hiểu biết về ngành thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh

thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh

-Kỹ năng quản lý tốt, học hỏi nhanh, không ngại cực, tác phong nhã nhặn, phù hợp với quy chuẩn ngành dịch vụ

-Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

-Mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty

-Có sức bền, chịu được áp lực làm việc cao

Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: khởi điểm 17 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm).

- Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với người nước ngoài.

- Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13

- Xét tăng lương hàng năm ( test năng lực )

- 12 ngày nghỉ phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin