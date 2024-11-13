Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WAU HAUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WAU HAUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH WAU HAUS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH WAU HAUS

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sky Garden, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Kiểm soát tất cả chi phí và doanh thu tại cửa hàng, làm báo cáo thu chi hàng ngày và hàng tháng.
- Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp
- Quản lý vận hành cửa hàng
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho cửa hàng.
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn.
- Quản lý, phân ca, sắp xếp công việc cho nhân viên theo khung chung của công ty.
- Đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy trình, nội quy của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Hàn giao tiếp tốt (không yêu cầu có bằng topik)
-Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí quản lý/ giám sát tại các cửa hàng, chuỗi thức ăn nhanh
ít nhất 1 năm
-Hiểu biết về ngành thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh
thực phẩm/ nhà hàng/ thức ăn nhanh
-Kỹ năng quản lý tốt, học hỏi nhanh, không ngại cực, tác phong nhã nhặn, phù hợp với quy chuẩn ngành dịch vụ
-Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
-Mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty
-Có sức bền, chịu được áp lực làm việc cao

Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: khởi điểm 17 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm).
- Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với người nước ngoài.
- Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13
- Xét tăng lương hàng năm ( test năng lực )
- 12 ngày nghỉ phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAU HAUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WAU HAUS

CÔNG TY TNHH WAU HAUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 66 Đường 51, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thu-nhap-17-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248386
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 900 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Bình Phước Đã hết hạn 900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 900 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Bình Phước Đã hết hạn 900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Specific Gravity
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm