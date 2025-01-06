Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,500 - 3,000 USD

Mức lương 1,500 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TS05, Tien Son IP, Dong Nguyen Ward, Tu Son City, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD

• Phiên dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc giao tiếp, trao đổi, họp, đàm phán, hội nghị... cho ban giám đốc công ty

• Phiên dịch trong các chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài của ban giám đốc công ty

• Biên dịch các tài liệu, văn bản tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại

• Thực hiện các công việc khác trong phạm vi và quyền hạn theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Công ty sẵn sàng trả mức lương tương xứng với năng lực và kỳ vọng của ứng viên từ $1.500 đến $3.000 hoặc cao hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

• Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc trong nước hoặc tại Hàn Quốc; hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

• Nam/Nữ

• Khoảng 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Hàn (như phiên dịch cabin, phiên dịch hội nghị, phiên dịch tháp tùng,…)

• Ưu tiên ứng viên từng học và làm việc tại Hàn Quốc; Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc; thế hệ thứ 2 có bố hoặc mẹ là người Hàn Quốc

• Ứng viên vui lòng nộp CV bằng tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.