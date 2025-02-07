Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
- Hà Nội: Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Từ 400 USD
Mô tả công việc
• Dịch thuật chính xác các tài liệu sáng chế, kỹ thuật, sinh hóa, dược phẩm, điện tử viễn thông và các lĩnh vực liên quan khác.
• Đảm bảo chất lượng bản dịch tốt nhất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn về bản dịch.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình dịch thuật, đảm bảo bản dịch đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn dịch thuật.
• Sử dụng thành thạo các nguồn tài liệu chuyên ngành như từ điển, sách tham khảo, cơ sở dữ liệu, ...để tìm kiếm từ ngữ, cụm từ chính xác và phù hợp.
• Nghiên cứu sâu về các thuật ngữ pháp lý, kỹ thuật, khoa học để đảm bảo bản dịch chính xác và đầy đủ.
• Theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch, tránh trễ deadline.
• Tư vấn quy định về thủ tục đăng ký xác lập quyền về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
• Theo dõi và cập nhật các thông báo về các thay đổi mới của Văn bản pháp luật lên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp
Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Dịch thuật (Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm). HOẶC Tốt nghiệp khối ngành Khoa học Kỹ thuật (cơ khí, hóa sinh, dược phẩm,...)
Tại CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
