Tuyển Biên tập viên BichNa Beauty Clinic & Spa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - BichNa Clinic – 157 - 159 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

• Biên tập, chỉnh sửa nội dung các ấn phẩm truyền thông, bài viết marketing trên các nền tảng: Facebook, Website, TikTok, YouTube, Zalo,...

• Viết bài PR, advertorials, bài chia sẻ kiến thức làm đẹp phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu

• Biên soạn kịch bản video, lời thoại, nội dung phỏng vấn, livestream cho chuyên gia, bác sĩ, KOL,...

• Đảm bảo chất lượng nội dung: dễ hiểu, truyền cảm hứng và đúng định hướng thương hiệu

• Phối hợp với team thiết kế, quay dựng để hoàn thiện nội dung hình ảnh/video

• Kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải và đảm bảo thống nhất thông điệp truyền thông

• Cập nhật kiến thức, xu hướng mới trong ngành làm đẹp/thẩm mỹ để nâng cao chất lượng nội dung

• Báo cáo tiến độ, hiệu quả nội dung theo tuần/tháng

• Hỗ trợ các công việc khác theo phân công từ quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Có từ 1 năm kinh nghiệm biên tập nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực làm đẹp, spa, clinic, lifestyle

• Có kỹ năng viết lách, biên tập, chỉnh sửa tốt, chính xác, logic

• Hiểu tâm lý khách hàng, đặc biệt là đối tượng nữ giới quan tâm đến làm đẹp

• Khả năng tư duy hình ảnh, ngôn ngữ tốt, phối hợp nhịp nhàng với team sáng tạo

• Sử dụng được các công cụ cơ bản như Canva, Google Docs, Capcut,...

• Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, lắng nghe và có định hướng phát triển lâu dài

Tại BichNa Beauty Clinic & Spa Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng lễ Tết

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

• Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn

• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BichNa Beauty Clinic & Spa

