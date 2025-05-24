Tuyển Biên tập viên BichNa Beauty Clinic & Spa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

BichNa Beauty Clinic & Spa
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
BichNa Beauty Clinic & Spa

Biên tập viên

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại BichNa Beauty Clinic & Spa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- BichNa Clinic – 157

- 159 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Biên tập, chỉnh sửa nội dung các ấn phẩm truyền thông, bài viết marketing trên các nền tảng: Facebook, Website, TikTok, YouTube, Zalo,...
• Viết bài PR, advertorials, bài chia sẻ kiến thức làm đẹp phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu
• Biên soạn kịch bản video, lời thoại, nội dung phỏng vấn, livestream cho chuyên gia, bác sĩ, KOL,...
• Đảm bảo chất lượng nội dung: dễ hiểu, truyền cảm hứng và đúng định hướng thương hiệu
• Phối hợp với team thiết kế, quay dựng để hoàn thiện nội dung hình ảnh/video
• Kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải và đảm bảo thống nhất thông điệp truyền thông
• Cập nhật kiến thức, xu hướng mới trong ngành làm đẹp/thẩm mỹ để nâng cao chất lượng nội dung
• Báo cáo tiến độ, hiệu quả nội dung theo tuần/tháng
• Hỗ trợ các công việc khác theo phân công từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 1 năm kinh nghiệm biên tập nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực làm đẹp, spa, clinic, lifestyle
• Có kỹ năng viết lách, biên tập, chỉnh sửa tốt, chính xác, logic
• Hiểu tâm lý khách hàng, đặc biệt là đối tượng nữ giới quan tâm đến làm đẹp
• Khả năng tư duy hình ảnh, ngôn ngữ tốt, phối hợp nhịp nhàng với team sáng tạo
• Sử dụng được các công cụ cơ bản như Canva, Google Docs, Capcut,...
• Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, lắng nghe và có định hướng phát triển lâu dài

Tại BichNa Beauty Clinic & Spa Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng lễ Tết
• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
• Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn
• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BichNa Beauty Clinic & Spa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BichNa Beauty Clinic & Spa

BichNa Beauty Clinic & Spa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 157 – 159 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

