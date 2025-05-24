Tuyển Biên tập viên BichNa Beauty Clinic & Spa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại BichNa Beauty Clinic & Spa
- Thanh Hóa:
- BichNa Clinic – 157
- 159 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
• Biên tập, chỉnh sửa nội dung các ấn phẩm truyền thông, bài viết marketing trên các nền tảng: Facebook, Website, TikTok, YouTube, Zalo,...
• Viết bài PR, advertorials, bài chia sẻ kiến thức làm đẹp phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu
• Biên soạn kịch bản video, lời thoại, nội dung phỏng vấn, livestream cho chuyên gia, bác sĩ, KOL,...
• Đảm bảo chất lượng nội dung: dễ hiểu, truyền cảm hứng và đúng định hướng thương hiệu
• Phối hợp với team thiết kế, quay dựng để hoàn thiện nội dung hình ảnh/video
• Kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải và đảm bảo thống nhất thông điệp truyền thông
• Cập nhật kiến thức, xu hướng mới trong ngành làm đẹp/thẩm mỹ để nâng cao chất lượng nội dung
• Báo cáo tiến độ, hiệu quả nội dung theo tuần/tháng
• Hỗ trợ các công việc khác theo phân công từ quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kỹ năng viết lách, biên tập, chỉnh sửa tốt, chính xác, logic
• Hiểu tâm lý khách hàng, đặc biệt là đối tượng nữ giới quan tâm đến làm đẹp
• Khả năng tư duy hình ảnh, ngôn ngữ tốt, phối hợp nhịp nhàng với team sáng tạo
• Sử dụng được các công cụ cơ bản như Canva, Google Docs, Capcut,...
• Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, lắng nghe và có định hướng phát triển lâu dài
Tại BichNa Beauty Clinic & Spa Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
• Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn
• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BichNa Beauty Clinic & Spa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI