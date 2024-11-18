Tuyển Product Management Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Product Management

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Đến 17 Triệu

- Tiếp nhận, khảo sát và thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng
- Phân tích yêu cầu và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được
- Tài liệu hóa hệ thống (URD, SRS...), lưu giữ và quản lý tài liệu
- Dựng mockup và prototype theo yêu cầu chức năng
- Phối hợp các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xây dựng sản phẩm.
- Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối (UAT).
- Quản lý, cập nhật sự thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng và trong quá trình xây dựng, triển khai sản phẩm

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc các ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế toán
- Từ 1 năm kinh nghiệm tham gia dự án thực tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính
- Đã trải qua tất cả vòng đời của dự án phần mềm từ giai đoạn khảo sát tới giai đoạn UAT
- Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt (đàm phán, thuyết phục, thương lượng nắm bắt tốt)
- Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá.
- Nhiệt tình, ham học hỏi, sẵn sàng chấp nhận thử thách mới.

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 17 Triệu thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính, tổng gói thưởng lên đến 12 tháng lương
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu-hỷ...
- Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng năm, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.
- Review đánh giá tăng lương hàng năm
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động
- Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới
- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển
- Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Garden Hill 99 Trần Bình , Mỹ Đình 2 , Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

