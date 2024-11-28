Tuyển Product Management Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24C Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích nghiệp vụ, đặc tả quy trình của các Phòng ban Chức năng, nhằm xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho HD SAISON
Làm việc với các Chức năng để nhận yêu cầu và làm việc với đội kỹ thuật để truyền tải các yêu cầu đã qua phân tích và đánh giá
Phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thực hiện kiểm thử, đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm đầu ra đạt đúng theo yêu cầu
Đề xuất phương án nâng cấp cải tiến ứng dụng để tăng tiện ích và phù hợp với thực tế
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm.
3. Kỹ năng:
Có khả năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ;
Có khả năng lập kế hoạch phát triển để đạt mục tiêu đặt ra
Có khả năng sử dụng các công cụ để mockup ứng dụng
Có khả năng xây dựng tài liệu nghiệp vụ dự án (URD, SRS, User Guide, ...)
Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm tốt
Khả năng tư duy logic tốt, có tư duy sáng tạo và đổi mới
Product mindset
4. Yêu cầu khác: Nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành các công việc được giao.
Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
16 ngày phép năm;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

