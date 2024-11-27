Tuyển Product Management Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

– Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống ERP, phân tích và đề xuất giải pháp dự kiến

– Làm việc với đội lập trình để phát triển các tính năng trên hệ thống

– Thực hiện kiểm thử các tính năng phát triển trên hệ thống

– Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP các phân hệ liên quan

– Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống ERP

– Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên supporter sử dụng hệ thống ERP

– Thực hiện các công việc khác nếu có

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, tài chính kế toán

– Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực CNTT; có kinh nghiệm với các hệ thống như SAP/Oracle/Odoo từ 2 năm như triển khai các module căn bản : Mua hàng, bán hàng, kho, TSCĐ/CCDC, Sản Xuất, kế toán...

– Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành

– Khác: Cẩn thận, chủ động, trung thực

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...

– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

