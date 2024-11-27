Tuyển Product Management Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty cổ phần Canifa

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

– Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống ERP, phân tích và đề xuất giải pháp dự kiến
– Làm việc với đội lập trình để phát triển các tính năng trên hệ thống
– Thực hiện kiểm thử các tính năng phát triển trên hệ thống
– Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP các phân hệ liên quan
– Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống ERP
– Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên supporter sử dụng hệ thống ERP
– Thực hiện các công việc khác nếu có

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, tài chính kế toán
– Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực CNTT; có kinh nghiệm với các hệ thống như SAP/Oracle/Odoo từ 2 năm như triển khai các module căn bản : Mua hàng, bán hàng, kho, TSCĐ/CCDC, Sản Xuất, kế toán...
– Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành
– Khác: Cẩn thận, chủ động, trung thực

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...
– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

