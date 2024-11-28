Tuyển Product Management Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management

- Tham gia phát triển dự án CNTT.

- Tham gia khảo sát, nghiêm cứu, phân tích, thiết kế phần mềm.

- Xây dựng quy trình hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Cụ thể:

- Kết hợp với PM, Developer để phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp cho khách hàng

- Xây dựng, sửa đổi và quản lý tài liệu yêu cầu cho Developer.

- Khai thác, phân tích yêu cầu nghiệp vụ để thống nhất thành danh sách và truyền tải cho đội phát triển.

- Xây dựng luồng hoạt động của dịch vụ. Xây dựng các mô hình Task Flows, User Flows.

- Thiết lập danh sách nội dung cho cấu trúc thông tin của dịch vụ.

- Đề xuất giải pháp, ý tưởng cho chức năng của hệ thống và tạo ra các bản mẫu thử nghiệm để xác thực.

- Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế bao gồm: Wireframes, Storyboards.

- Sẵn sàng công tác ngắn hạn trong và ngoài nước.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu bắt buộc:

- Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành thiết kế phần mềm.

- Có kiến thức về lập trình, quy trình phát triển phần mềm.

- Kiến thức BA cơ bản: Workflow, Activity Flow, Use Case, User Story, Mookup, các loại Requirments,...

- Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí BA

Có là lợi thế yêu tiên:

- Từng có kinh nghiệm làm việc với các dự án về hệ thống quản lý giáo dục.

- Có kỹ năng viết tài liệu, tư duy logic tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm.

- Có kiến thức về UI/ UX. Quan tâm đến trải nghiệm người dùng.

- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13, Thưởng performance + thưởng dự án + thưởng quý

Đánh giá, xét tăng lương hàng năm

Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (Tổng 25-30 triệu/năm)

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho “Người Viettel"

16 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, công cụ làm việc, Chính sách onsite + OT

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

