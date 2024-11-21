Tuyển C&B thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01 - 02 Nam khu A, KCN Bỉm Sơn, P Bắc Sơn, Bỉm Sơn

Phụ trách việc tính lương, thuế TNCN và các hồ sơ thủ tục liên quan

Lưu trữ, sắp xếp, cập nhật hồ sơ lương, các văn bản đề bạt, tăng lương, kỷ luật, chứng từ liên quan đến lương

Cập nhật quy định của Pháp luật về chế độ, mức lương, chính sách... để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng pháp luật

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến kế toán, quản trị nhân lực...

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên phụ trách mảng thuế TNCN, tính lương...

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Đóng bhxh ngay từ tháng đầu

Hỗ trợ KTX (phòng 3 người, tiêu chuẩn 3 sao), có điều hoà, nóng lạnh, máy giặt riêng

Hỗ trợ xe đưa đón tuyến gần

Cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc, Mỹ, Malaysia...

Team building 1 năm 2 lần...

