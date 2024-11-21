Tuyển C&B thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Lô 01
- 02 Nam khu A, KCN Bỉm Sơn, P Bắc Sơn, Bỉm Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phụ trách việc tính lương, thuế TNCN và các hồ sơ thủ tục liên quan
Lưu trữ, sắp xếp, cập nhật hồ sơ lương, các văn bản đề bạt, tăng lương, kỷ luật, chứng từ liên quan đến lương
Cập nhật quy định của Pháp luật về chế độ, mức lương, chính sách... để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng pháp luật
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến kế toán, quản trị nhân lực...
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên phụ trách mảng thuế TNCN, tính lương...
Biết tiếng Trung là một lợi thế
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên phụ trách mảng thuế TNCN, tính lương...
Biết tiếng Trung là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bhxh ngay từ tháng đầu
Hỗ trợ KTX (phòng 3 người, tiêu chuẩn 3 sao), có điều hoà, nóng lạnh, máy giặt riêng
Hỗ trợ xe đưa đón tuyến gần
Cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc, Mỹ, Malaysia...
Team building 1 năm 2 lần...
Hỗ trợ KTX (phòng 3 người, tiêu chuẩn 3 sao), có điều hoà, nóng lạnh, máy giặt riêng
Hỗ trợ xe đưa đón tuyến gần
Cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc, Mỹ, Malaysia...
Team building 1 năm 2 lần...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI