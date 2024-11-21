Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

Kỹ sư PCCC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư PCCC Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Thái Thuỵ

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư PCCC Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

+ Trách nhiệm đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình.
+ Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công....
+ Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.
+ Quản lý các tổ đội thi công, Thầu phụ theo phân công của Ban chỉ huy công trình.
+ Các công việc theo yêu cầu của chỉ huy trưởng công trình.
+ Làm việc tại công trình

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về M&E (Cấp thoát nước, điều hoà, điện lực), Mới ra trường sẽ được đào tạo, ưu tiên đã làm về PCCC
+ Thành thạo Auto cad, Word, Excel
+ Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ , bảo hiểm, theo quy định của Nhà Nước
- Được hưởng các phúc lợi của công ty như hiếu hỷ, sinh nhật, ...
- Có trợ cấp công trình
- Tổng thu nhập từ 13.000.000đ đến 20.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 BT1C, KĐT Mễ trì thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-can-bo-ky-thuat-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job253876
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần M&E TKP
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty cổ phần M&E TKP làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần M&E TKP
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 19/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hải Phòng Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 11/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần M&E TKP
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty cổ phần M&E TKP làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần M&E TKP
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 19/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hải Phòng Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 11/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất