Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Thái Thuỵ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư PCCC Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

+ Trách nhiệm đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình.

+ Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công....

+ Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

+ Quản lý các tổ đội thi công, Thầu phụ theo phân công của Ban chỉ huy công trình.

+ Các công việc theo yêu cầu của chỉ huy trưởng công trình.

+ Làm việc tại công trình

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về M&E (Cấp thoát nước, điều hoà, điện lực), Mới ra trường sẽ được đào tạo, ưu tiên đã làm về PCCC

+ Thành thạo Auto cad, Word, Excel

+ Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ , bảo hiểm, theo quy định của Nhà Nước

- Được hưởng các phúc lợi của công ty như hiếu hỷ, sinh nhật, ...

- Có trợ cấp công trình

- Tổng thu nhập từ 13.000.000đ đến 20.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.