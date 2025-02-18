Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

Kỹ sư PCCC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư PCCC Tại Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Vinaconex 1

- Ngõ 289A

- Khuất Duy Tiến

- Cầu Giấy

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư PCCC Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

1. Trợ giúp Giám đốc triển khai, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong phạm vi hoạt động của/hoạt động liên quan đến Công ty.
2. Cố vấn cho Giám đốc về việc phân bổ kế hoạch của Phòng Kỹ thuật.
3. Chịu trách nhiệm điều phối công việc của dự án được giao.
4. Trực tiếp quản lý, điều hành và huấn luyện nhân viên Phòng Kỹ thuật của Công ty.
5. Thiết lập và chuẩn hóa các tiêu chuẩn - quy trình thực hiện công việc trong lĩnh vực kỹ thuật của Công ty
6. Tổ chức khảo sát, giám sát trước lắp đặt - trong lắp đặt – nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng các công trình lắp đặt của Công ty.
7. Giám sát công việc tư vấn – triển khai kỹ thuật cho đại lý.
8. Hỗ trợ các phòng ban khác để tư vấn, khảo sát các dự án của Công ty
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Trình độ học vấn Cao Đẳng – Đại Học : Tốt nghiệp các trường liên quan đến kỹ thuật như : ĐH PCCC ; ĐH Bách Khoa, ĐH Giao thông vấn tải, ĐH Kiến trúc,

Tại Công Ty Cổ Phần Coninco Safety Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Hưởng lương, thưởng, phụ cấp, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo quy chế của công ty và Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhân sự

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-pccc-thu-nhap-16tr-22tr-thang-tai-ha-noi-job322371
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần M&E TKP
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty cổ phần M&E TKP làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần M&E TKP
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 19/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hải Phòng Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 11/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần M&E TKP
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty cổ phần M&E TKP làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần M&E TKP
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Hạn nộp: 19/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH AN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hải Phòng Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 11/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư PCCC CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Tuyển Kỹ sư PCCC Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất