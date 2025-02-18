Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

1. Trợ giúp Giám đốc triển khai, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong phạm vi hoạt động của/hoạt động liên quan đến Công ty.

2. Cố vấn cho Giám đốc về việc phân bổ kế hoạch của Phòng Kỹ thuật.

3. Chịu trách nhiệm điều phối công việc của dự án được giao.

4. Trực tiếp quản lý, điều hành và huấn luyện nhân viên Phòng Kỹ thuật của Công ty.

5. Thiết lập và chuẩn hóa các tiêu chuẩn - quy trình thực hiện công việc trong lĩnh vực kỹ thuật của Công ty

6. Tổ chức khảo sát, giám sát trước lắp đặt - trong lắp đặt – nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng các công trình lắp đặt của Công ty.

7. Giám sát công việc tư vấn – triển khai kỹ thuật cho đại lý.

8. Hỗ trợ các phòng ban khác để tư vấn, khảo sát các dự án của Công ty

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.