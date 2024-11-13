Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Kỹ sư PCCC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư PCCC Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 58

- 60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư PCCC Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát và đánh giá hiện trạng công trình
Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống PCCC
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế và lập dự toán
Hỗ trợ phê duyệt và thẩm định thiết kế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cơ khí, Xây dựng, hoặc các ngành liên quan đến PCCC.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề PCCC hoặc đã tham gia các khóa đào tạo về PCCC theo quy định.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế và thi công hệ thống PCCC, hoặc kinh nghiệm tương đương.
Kiến thức chuyên sâu về PCCC: Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về PCCC trong nước (TCVN) và quốc tế (NFPA, UL, FM, v.v.).
Sử dụng phần mềm chuyên dụng: Thành thạo AutoCAD, Revit, hoặc các phần mềm thiết kế 3D liên quan để vẽ bản vẽ kỹ thuật và mô phỏng hệ thống PCCC.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng nhận diện, đánh giá các rủi ro về cháy nổ và đưa ra giải pháp thiết kế hiệu quả.
Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, điện nước để đảm bảo hệ thống PCCC phù hợp với tổng thể công trình.
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng, các cơ quan quản lý và nhà thầu phụ.
Chịu áp lực công việc: Có khả năng làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn: Lương cứng + Lương hiệu quả dự án
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật...
Tham gia các hoạt động liên hoan, nghỉ mát,....hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58-60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Tp Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

