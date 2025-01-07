Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 15,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại GSM
- Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 1,000 - 15,000 USD
- Set up team CSKH qua Tổng đài, đối tượng phục vụ là Khách hàng và Tài xế sử dụng dịch vụ Xanh SM. Đảm bảo triển khai công việc vận hành theo đúng kế hoach, mục tiêu KPIs, SLAs, chất lượng dịch vụ đã đề ra.
- Quản lý chung các công việc của nhóm CSKH tại Tổng đài, phân công công việc cụ thể cho nhân viên.
- Phát triển đội ngũ nhân sự thông qua việc huấn luyện, hướng dẫn hàng ngày hoặc định kỳ tuần/tháng
- Phối hợp làm việc với các Bộ phân liên quan, đưa ra đề nghị, giải pháp để giải quyết nhanh chóng, chính xác và hiệu quả những vấn đề Khách hàng quan tâm, khiếu nại.
- Xây dựng các chương trình, chiến dịch chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm Khách hàng.
- Theo dõi công việc và báo cáo trực tiếp cho TP CSKH
o Có ngoại ngữ (Tiếng Anh)
o Nhanh nhen, hoạt bát và chịu được áp lực cao
