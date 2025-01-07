Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 15,000 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
GSM

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại GSM

Mức lương
1,000 - 15,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 1,000 - 15,000 USD

- Set up team CSKH qua Tổng đài, đối tượng phục vụ là Khách hàng và Tài xế sử dụng dịch vụ Xanh SM. Đảm bảo triển khai công việc vận hành theo đúng kế hoach, mục tiêu KPIs, SLAs, chất lượng dịch vụ đã đề ra.
- Quản lý chung các công việc của nhóm CSKH tại Tổng đài, phân công công việc cụ thể cho nhân viên.
- Phát triển đội ngũ nhân sự thông qua việc huấn luyện, hướng dẫn hàng ngày hoặc định kỳ tuần/tháng
- Phối hợp làm việc với các Bộ phân liên quan, đưa ra đề nghị, giải pháp để giải quyết nhanh chóng, chính xác và hiệu quả những vấn đề Khách hàng quan tâm, khiếu nại.
- Xây dựng các chương trình, chiến dịch chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm Khách hàng.
- Theo dõi công việc và báo cáo trực tiếp cho TP CSKH

Với Mức Lương 1,000 - 15,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Có kinh nghiệm làm trong dịch vụ vận tải truyền thống/công nghệ là một lợi thế
o Có ngoại ngữ (Tiếng Anh)
o Nhanh nhen, hoạt bát và chịu được áp lực cao

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

