Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 3 USD

NOTE: Ứng viên làm việc toàn quốc và ngồi làm việc tại Hà Nội

- Hoạch định chiến lược, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch CSKH toàn quốc.

- Theo dõi, triển khai các công tác CSKH, đánh giá các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng toàn Tập đoàn đảm bảo sự hài lòng từ phía khách hàng;

- Quản lý, điều phối công việc phòng Chăm sóc khách hàng nhằm đạt được các chỉ tiêu KPI;

- Nghiên cứu thị trường, đánh giá, phân loại khách hàng, xây dựng hệ thống sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng và kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm;

- Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình marketing của công ty nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của kế hoạch marketing theo mục tiêu đề ra;

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên. Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi;

- Thiết lập các quy trình, tìm các biện pháp để cải tiến liên tục các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty;

- Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng. Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo ban hành các chính sách dịch vụ khách hàng. Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan chủ động đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp...;