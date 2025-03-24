Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

• Chăm sóc và phục vụ khách hàng thuộc danh mục quản lý, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định cũng như tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

• Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và phát triển các đối tác tài chính. Thực hiện tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm, nhằm đạt hoặc vượt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

• Đảm bảo cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, hướng dẫn cụ thể và chọn lọc khách hàng tiềm năng với chất lượng cao.

• Xây dựng và mở rộng tập khách hàng, bao gồm cả khách hàng mới và hiện hữu, thông qua việc tư vấn các gói giải pháp tài chính tiện ích toàn diện thay vì chỉ tập trung bán lẻ từng sản phẩm đơn lẻ, từ đó gia tăng số lượng sản phẩm/khách hàng sở hữu và thúc đẩy mối quan hệ gắn bó lâu dài với tổ chức.

• Duy trì và phát triển quan hệ với nhóm khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng, đảm bảo sự liên kết và tăng cường uy tín của tổ chức.