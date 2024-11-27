Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy
- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Chăm sóc học viên; hỗ trợ, tư vấn, lắng nghe ý kiến đóng góp của học viên để nâng cao chất lượng dạy và học.
Sắp xếp lịch học; hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh, thắc mắc của học viên trong quá trình học tập.
Phối hợp cùng team và các bộ phận để đảm bảo KPI; tư vấn đăng ký các khóa học cho học viên trong hệ thống.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ; tuổi 22-25; có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 7.000.000 - 11.000.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
