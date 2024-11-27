Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chăm sóc học viên; hỗ trợ, tư vấn, lắng nghe ý kiến đóng góp của học viên để nâng cao chất lượng dạy và học.

Sắp xếp lịch học; hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh, thắc mắc của học viên trong quá trình học tập.

Phối hợp cùng team và các bộ phận để đảm bảo KPI; tư vấn đăng ký các khóa học cho học viên trong hệ thống.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ; tuổi 22-25; có laptop cá nhân.

Có khả năng tiếng Anh giao tiếp; tương đương TOEIC > 600

Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 7.000.000 - 11.000.000/tháng

Thưởng Tết (lương tháng 13); BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên như liên hoan, sinh nhật; du lịch Đà Lạt, Ninh Chữ...

Môi trường startup năng động; đồng nghiệp thân thiện; sếp nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát và phát triển

Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc

Được hỗ trợ các chi phí điện thoại, gửi xe, data...

Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

