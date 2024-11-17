Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Đầu tư và Tài trợ

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: GMA Building 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 400 - 500 USD

Quản lý đánh giá khách hàng: Theo dõi và xử lý phản hồi của khách hàng trên các nền tảng đánh giá.
Quản lý đánh giá khách hàng:
Hỗ trợ giao dịch tài chính: Hỗ trợ khách hàng trong quy trình giao dịch và chuyển khoản, đảm bảo hướng dẫn rõ ràng và hiệu quả.
Hỗ trợ giao dịch tài chính:
Quản lý ticket hỗ trợ: Giám sát và xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng từ email và các kênh khác, phối hợp với các bộ phận khi cần để đẩy nhanh tiến độ.
Quản lý ticket hỗ trợ:
Hỗ trợ khách hàng qua chat: Tương tác và hỗ trợ khách hàng qua các kênh chat trực tuyến, đảm bảo phản hồi nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗ trợ khách hàng qua chat:
Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng: Phân tích phản hồi hàng ngày để đánh giá mức độ hài lòng và cải tiến quy trình hỗ trợ.
Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng:
Xử lý yêu cầu chưa hoàn thành: Kiểm tra các yêu cầu từ ca làm việc trước và đảm bảo không bỏ sót yêu cầu của khách hàng.
Xử lý yêu cầu chưa hoàn thành:
Hỗ trợ qua điện thoại: Gọi điện và xử lý các yêu cầu phát sinh của khách hàng nếu cần.
Hỗ trợ qua điện thoại:

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí CSKH hoặc lĩnh vực liên quan
Tiếng Trung tốt, tương đương HSK 4
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm tốt
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng (ticket system, chat platforms, etc.) và kiến thức về các giao dịch tài chính, thanh toán là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 500$
Phụ cấp ca đêm
Cung cấp thiết bị máy móc làm việc
Đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

