Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: GMA Building 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 400 - 500 USD

Quản lý đánh giá khách hàng: Theo dõi và xử lý phản hồi của khách hàng trên các nền tảng đánh giá.

Hỗ trợ giao dịch tài chính: Hỗ trợ khách hàng trong quy trình giao dịch và chuyển khoản, đảm bảo hướng dẫn rõ ràng và hiệu quả.

Quản lý ticket hỗ trợ: Giám sát và xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng từ email và các kênh khác, phối hợp với các bộ phận khi cần để đẩy nhanh tiến độ.

Hỗ trợ khách hàng qua chat: Tương tác và hỗ trợ khách hàng qua các kênh chat trực tuyến, đảm bảo phản hồi nhanh chóng và hiệu quả.

Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng: Phân tích phản hồi hàng ngày để đánh giá mức độ hài lòng và cải tiến quy trình hỗ trợ.

Xử lý yêu cầu chưa hoàn thành: Kiểm tra các yêu cầu từ ca làm việc trước và đảm bảo không bỏ sót yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ qua điện thoại: Gọi điện và xử lý các yêu cầu phát sinh của khách hàng nếu cần.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí CSKH hoặc lĩnh vực liên quan

Tiếng Trung tốt, tương đương HSK 4

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm tốt

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng (ticket system, chat platforms, etc.) và kiến thức về các giao dịch tài chính, thanh toán là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 500$

Phụ cấp ca đêm

Cung cấp thiết bị máy móc làm việc

Đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin