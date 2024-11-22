Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Vân Trung, Yên Dũng, Huyện Quế Võ

Quản lý dự án thi công xây dựng

- Quản lý công việc các kỹ thuật hiện trường

- Thống kê , báo cáo tổng tiến độ thi công

- Kiểm tra chất lượng, an toàn lao động, pccc, vệ sinh môi trường của công trường, vấn đề bất cập, kỹ thuật chưa đạt yêu cầu

- Phối hợp cùng chỉ huy trưởng đưa ra giải pháp điều chỉnh theo từng tuần trước ban qlda và chủ đầu tư tại công trình

Yêu Cầu Công Việc

- Từng có kinh nghiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng.

- Chịu khó, nghiêm khắc và có trách nhiệm với công việc( có chứng chỉ , bằng cấp).

- Hòa đồng, linh hoạt. Chủ động trong công việc.

- Có tính khách quan, nghiêm túc

- Biết lái xe.

- Giao tiếp đc tiếng Trung là 1 lợi thế

Quyền Lợi

- Mức lương ứng viên tự đề xuất và sẽ thỏa thuận khi PV

- Bao ăn ở tại công trường

- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

- Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ hưởng lương vào các ngày Lễ Tết, được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

