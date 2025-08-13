Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật (ESCOM CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật (ESCOM CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật (ESCOM CO., LTD)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa Hanoi Group, Số 445 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, tư vấn các giải pháp thiết bị viễn thông/CNTT.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh mạng xã hội, email marketing, workshop, triển lãm,...
- Xây dựng, phát triển khách hàng tiềm năng, các kênh bán hàng, đại lý, tích hợp hệ thống.
- Hoàn thành các chỉ tiêu được đặt ra về số lượng đơn hàng, doanh số, số lượng khách hàng mới.
- Duy trì quan hệ, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình bán hàng và sau bán hàng các kênh online, điện thoại, chat, email hoặc gặp mặt trực tiếp.
- Theo dõi và giải quyết các vấn đề về bàn giao, nghiệm thu, công nợ theo các đơn hàng, hợp đồng.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng, xử lý tình huống.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm đã làm việc tại các vị trí kinh doanh, bán hàng online, marketing, tư vấn giải pháp các mặt hàng công nghệ. Có mối quan hệ với các đối tác là SI/Reseller, Đại lý trong ngành IT/CNTT/Viễn thông.
- Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.
- Có khả năng thương thuyết, đàm phán, tư vấn, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật (ESCOM CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:
+ Thu nhập khi đạt 100% KPI: đến 25 triệu
+ Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
+ Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
+ Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6 . Nghỉ T7-CN và các ngày lễ, tết.
- Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
- Có điều kiện khẳng định bản thân, cơ hội thăng tiến theo năng lực,
- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo luật định (BH XH,YT, TN ...)
- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết , Sinh nhật, Hiếu, Hỷ ... theo quy định công ty.
- Được tham gia du lịch và các hoạt động team building do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật (ESCOM CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, số 445 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

