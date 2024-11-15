Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- 473 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Xử lý đơn hàng, làm việc với kho để quản lý hàng và theo dõi đơn hàng.
Nắm thông tin về sản phẩm, giải pháp của công ty.
Quản lý, tìm kiếm thu thập thông tin khách hàng doanh nghiệp, các kênh phân phối, liên hệ khách hàng.
Thực hiện chào hàng, tư vấn, giới thiệu, báo giá sản phẩm; thực hiện theo dõi, ký kết hợp đồng.
Duy trì, chăm sóc, củng cố quan hệ với khách hàng.
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả làm việc bằng song ngữ tiếng hàn - việt.
Dịch tài liệu tiếng Hàn - Việt.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của người quản lý trực tiếp & Ban Tổng Giám đốc.
Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối (Nam hoặc Nữa đều được). Ưu tiên các bạn học chuyên ngành Hàn Quốc Học
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, mạnh về Excel
Thành thạo tiếng Hàn 04 kỹ năng
Năng động, trách nhiệm, trung thực, có khả năng đàm phán, giao tiếp, truyền đạt tốt, cẩn thận và cầu tiến. Đạo đức nghề nghiệp tốt.
Có khả năng tổ chức, quản lý team, thuyết trình nhóm.
Chịu áp lực cao, thời gian linh hoạt trong công việc.

Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thực tập: 03 tháng, làm việc full time từ [protected info] từ T2-T6
Hỗ trợ nhận xét và mộc đỏ báo cáo thực tập của sinh viên
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Black Rouge
Trải nghiệm và sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng, đa dạng.
Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C_2C_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

