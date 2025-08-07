Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Đường 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Thiết kế hình ảnh, nội dung đăng tuyển dụng
Liên hệ ứng viên qua điện thoại, sắp xếp lịch phỏng vấn
Hỗ trợ các công việc admin, chuẩn bị cho nhân sự mới nhận việc
Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ
Được tham gia vào các hoạt động nội bộ như sự kiện, chương trình đào tạo, v.v.
Phối hợp cùng Team trong các công việc liên quan của Nhân sự
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên các ngành liên quan đến, Quản lý nhân sự, Quản trị Nguồn Nhân lực Truyền thông, hoặc các ngành tương tự.
Kỹ năng viết tốt và sáng tạo trong việc tạo ra nội dung thu hút.
Biết các công cụ thiết kế như Canva là lợi thế.
Nhanh nhạy, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VNĐ/tháng
Thời gian làm việc: 8h30 – 11h30, 13h00-17h30.
Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện.
Học hỏi trong lĩnh vực Truyền thông Nhân sự và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hỗ trợ thực tập, dấu thực tập, Báo cáo thực tập (nếu cần);
Cơ hội trở thành CTV/Nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
