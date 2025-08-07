Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Đường 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thiết kế hình ảnh, nội dung đăng tuyển dụng

Liên hệ ứng viên qua điện thoại, sắp xếp lịch phỏng vấn

Hỗ trợ các công việc admin, chuẩn bị cho nhân sự mới nhận việc

Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ

Được tham gia vào các hoạt động nội bộ như sự kiện, chương trình đào tạo, v.v.

Phối hợp cùng Team trong các công việc liên quan của Nhân sự

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên các ngành liên quan đến, Quản lý nhân sự, Quản trị Nguồn Nhân lực Truyền thông, hoặc các ngành tương tự.

Kỹ năng viết tốt và sáng tạo trong việc tạo ra nội dung thu hút.

Biết các công cụ thiết kế như Canva là lợi thế.

Nhanh nhạy, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VNĐ/tháng

Thời gian làm việc: 8h30 – 11h30, 13h00-17h30.

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện.

Học hỏi trong lĩnh vực Truyền thông Nhân sự và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ thực tập, dấu thực tập, Báo cáo thực tập (nếu cần);

Cơ hội trở thành CTV/Nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Hum Việt Nam

