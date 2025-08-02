Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161/1 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Research

- Nghiên cứu và tìm kiếm nguồn lực, tài nguyên Marketing cho công ty theo hướng dẫn và quy chuẩn từ Senior

- Phân tích và đánh giá các dữ liệu từ Senior, trả dữ liệu đầu ra theo yêu cầu từ Senior.

Execute

- Trao đổi và làm việc với Agency bên ngoài, đánh giá và cập nhật đảm bảo tiến độ cho Senior

- Trao đổi, cập nhật và xúc tiến các công việc liên kết với phòng ban khác đảm bảo tiến độ Kế hoạch Marketing

- Trình bày Slide hoặc Canva thuyết trình các kế hoạch thực thi cho Senior duyệt trước khi triển khai

- Tham gia đóng góp ý kiến và thực thi Content Branding trên Social bao gồm Fanpage, X, Tiktok của công ty

Report

- Báo cáo công việc hằng ngày

- Báo cáo tiến độ làm việc Agency và Team nội bộ và chủ động đề xuất giải pháp

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 3 đến năm 4 có đam mê với Marketing

- Có kinh nghiệm 3 - 6 tháng đi làm Freelancer hoặc TTS tại các công ty khác

- Có máy tính cá nhân

- Tư duy chủ động và cầu tiến trong công việc

- Năng động, loại bỏ tư duy hướng nội trong công việc

- Cẩn thận, chỉn chu, có mắt thẩm mĩ

- Biết sử dụng Canva hoặc công cụ thuyết trình khác

- Biết sử dụng Chat GPT hoặc các công cụ AI là một lợi thế

- Đọc, hiểu và vận dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế."

Quyền Lợi

- Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

- Phụ cấp tiền cơm trưa + Gửi xe.

- Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần).

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

