Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thiên Nam – 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ cấp trên trong công tác đăng tin ,khảo sát thị trường trên các nền tảng mạng xã hội.

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp với bộ phận marketing trong việc đăng tin ,quản lý nội dung.

Báo cáo công việc đinh kỳ,đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Được đào tạo kỹ năng đăng tin ,tìm kiếm khác hàng và phát triển tư duy kinh doanh.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc vừa mới tốt nghiệp các chuyên ngành QTKD,Kinh tế ,Marketing,ưu tiên các bạn yêu thích công việc liên quan đến kinh doanh hoặc hành chính văn phòng.

Có tinh thần học hỏi,chủ động trong công việc,và sẵn sàng hỗ trỡ theo sự phân công của cấp trên.

Kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế,biết lắng nghe và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Làm việc tối thiểu 04 ngày/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 1.500.000vnd + hiệu suất

Làm việc trực tiếp với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm,hỗ trợ tối đa trong quá trình thực tập .

Cơ hội xét duyệt lên vị trí chính thức sau quá trình thực tập/thử việc.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có định hướng phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

