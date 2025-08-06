Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136C Thạnh Xuân,P. Thạnh Xuân 2,, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thực hiện thu âm giọng nói cho các dự án truyền thông như video quảng cáo, nội dung TikTok, podcast, clip ngắn…

Đọc kịch bản theo yêu cầu của biên tập viên, đảm bảo đúng giọng điệu, nhịp điệu và cảm xúc theo nội dung.

Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo chất lượng âm thanh, tiến độ dự án và hiệu quả truyền tải thông điệp.

Trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, đóng góp ý tưởng, hình ảnh cho các sản phẩm âm thanh và các chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có khả năng biểu cảm tốt.

Phát âm tiếng Việt chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương nặng.

Linh hoạt trong nhiều phong cách thể hiện: kể chuyện, truyền cảm, hài hước, nghiêm túc, quảng cáo…

Đã từng thu âm/voice-over là một lợi thế (không bắt buộc)

Chủ động, có khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên:

Sinh viên các ngành: Báo chí, Truyền thông, Sân khấu điện ảnh, Ngôn ngữ học, Marketing…

Các bạn yêu thích giọng nói, muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Voice Talent, MC, biên tập viên truyền thông…

Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng voice, thu âm, nhấn nhá, xử lý cảm xúc và làm việc trong môi trường truyền thông chuyên nghiệp.

Cơ hội lên hình, trở thành host hoặc voice chính trong các dự án lớn nếu thể hiện tốt.

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp cho sinh viên hoặc người đang tìm kiếm trải nghiệm thực tế.

Hỗ trợ mộc hoàn thành báo cáo thực tập ( nều cần)

Trợ cấp từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào năng lực, quãng đường đi làm và thời gian làm việc.

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức nếu phù hợp sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.