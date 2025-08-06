Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thiên Nam – 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và phát triển khách hàng.

• Tham gia vào các hoạt động marketing (viết Content, đăng bài quảng cáo trên

Facebook, quay dựng video TikTok, thu thập data từ quảng cáo,…)

• Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để đưa ra các báo cáo.

• Tham gia vào các buổi họp và thảo luận để đưa ra ý tưởng phát triển dự án.

• Quản lý và phát triển nội dung trên fanpage.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo quản lý

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành kinh tế, quản trị kinh

doanh, marketing.

• Tham gia làm việc 4 buổi/tuần, thời gian tối thiểu 3 tiếng/buổi.

• Có đam mê với lĩnh vực bất động sản và mong muốn học hỏi.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm.

• Biết quay – dựng clip cơ bản bằng điện thoại (CapCut, TikTok Editor,

v.v…).

• Nhanh nhẹn, chủ động và có tinh thần cầu tiến.

• Tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết bởi các chuyên gia trong ngành trong

quá trình làm việc.

• Cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

• Hỗ trợ dấu mộc sau 45 ngày làm việc cho các thực tập sinh có thành tích tốt.

• Hỗ trợ chi phí thực tập khi phát sinh giao dịch và có cơ hội trở thành nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

