Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 14, 20A Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng dựa trên nguồn DATA có sẵn do công ty cung cấp.
DATA có sẵn
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các khoản vay tiêu dùng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT
Độ tuổi từ 18-40
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales tài chính các bên: FE, SHB, TP bank, Lotte Finance...

Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng ngay khi thử việc
Lương căn bản + thưởng doanh số + hoa hồng từng hồ sơ giải ngân => Thu nhập tối thiểu từ 8.5 -16 triệu đồng, có thưởng quý.
Thưởng các ngày lễ lớn: phụ nữ, trung thu, Tết, có lương tháng 13
Đóng BHYT, BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 12A , Toà nhà Pico Plaza số 20 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

