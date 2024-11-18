Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - 56 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc

Thực hiện đưa đón lãnh đạo đến nơi làm việc hoặc nơi công tác theo yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo;

Làm hồ sơ xe mới và đi giao xe

Điều khiến, bảo quản, giữ gìn tài sản (xe ô tô các loại) trong suốt quá trình sử dụng

Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của đơn vị về quản lý và sử dụng xe.

Định hình tuyến đường và lựa chọn hành trình thuận tiện nhất

Thực hiện các công việc cần thiết khác

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng lái xe B2, hoặc bằng D càng tốt

Hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe, kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với quản lý.

Đề xuất phương án giải quyết nhanh, chuẩn xác.

Biết sử dụng máy tính văn phòng

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Trung thực, siêng năng và hoà đồng.

Quyền Lợi

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

- Mức lương: thoả thuận

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty;

- Được cấp phát đồng phục theo yêu cầu công việc;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển

