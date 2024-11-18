Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Dana Real
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- 56 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện đưa đón lãnh đạo đến nơi làm việc hoặc nơi công tác theo yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo;
Làm hồ sơ xe mới và đi giao xe
Điều khiến, bảo quản, giữ gìn tài sản (xe ô tô các loại) trong suốt quá trình sử dụng
Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của đơn vị về quản lý và sử dụng xe.
Định hình tuyến đường và lựa chọn hành trình thuận tiện nhất
Thực hiện các công việc cần thiết khác
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe B2, hoặc bằng D càng tốt
Hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe, kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với quản lý.
Đề xuất phương án giải quyết nhanh, chuẩn xác.
Biết sử dụng máy tính văn phòng
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Trung thực, siêng năng và hoà đồng.
Tại Công Ty CP Dana Real Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Mức lương: thoả thuận
- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty;
- Được cấp phát đồng phục theo yêu cầu công việc;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dana Real
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
