Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu

- thành phố Bến Tre Bến Tre, Việt Nam

- Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

- TIỀN GIANG, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn nhân sự, chịu trách nhiệm các hoạt động thuộc nhóm
- Chăm sóc, phát triển hệ thống Đại lý;
- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng;
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về BVTV, Khoa học cây trồng, Nông học, Phát triển nông thôn,…các ngành liên quan Nông nghiệp
- Chịu khó, siêng năng, biết lắng nghe;
- Tác phong lịch sự, giao tiếp tốt;
- Trưởng nhóm kinh doanh có kinh nghiệm từ 2 năm.

Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo năng lực, được xem xét tăng lương và khen thưởng định kỳ;
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa khả năng sáng tạo;
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,…
- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, thưởng lễ tết, dã ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13,...
- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo về nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu Dân cư Trung tâm văn hóa Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

