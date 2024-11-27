Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Đại Công Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 27/11/2024

Công Ty TNHH Đại Công Thành
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Đại Công Thành

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường DX73, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing)
-Phối hợp kỹ thuật lên phương án vật tư cho công trình.
-Tham gia lập phương án, tiến độ thi công
-Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án
-Tính toán khối lượng thi công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng công nghiệp
-Am hiểu các tiêu chẩn kỹ thuật thi công và phương pháp nghiệm thu
-Am hiểu biện pháp thi công, các chi tiết cấu tạo trong lỉnh vưc nhà xưởng.

Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (từ 13 đến 15 triệu)
- Các chế độ khác theo quy định, nghỉ lễ, Tết và đi du lịch định kỳ hàng năm
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đại Công Thành

Công Ty TNHH Đại Công Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34/15/23 Đại lộ Bình Dương, Tổ 3, Khu 3, P. Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

