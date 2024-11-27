Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Đại Công Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường DX73, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing)

-Phối hợp kỹ thuật lên phương án vật tư cho công trình.

-Tham gia lập phương án, tiến độ thi công

-Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án

-Tính toán khối lượng thi công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng công nghiệp

-Am hiểu các tiêu chẩn kỹ thuật thi công và phương pháp nghiệm thu

-Am hiểu biện pháp thi công, các chi tiết cấu tạo trong lỉnh vưc nhà xưởng.

Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (từ 13 đến 15 triệu)

- Các chế độ khác theo quy định, nghỉ lễ, Tết và đi du lịch định kỳ hàng năm

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.