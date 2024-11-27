Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Đại Công Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Đường DX73, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Triển khai bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing)
-Phối hợp kỹ thuật lên phương án vật tư cho công trình.
-Tham gia lập phương án, tiến độ thi công
-Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án
-Tính toán khối lượng thi công.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng công nghiệp
-Am hiểu các tiêu chẩn kỹ thuật thi công và phương pháp nghiệm thu
-Am hiểu biện pháp thi công, các chi tiết cấu tạo trong lỉnh vưc nhà xưởng.
Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (từ 13 đến 15 triệu)
- Các chế độ khác theo quy định, nghỉ lễ, Tết và đi du lịch định kỳ hàng năm
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Công Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
