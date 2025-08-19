Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: l1 - 04 ngõ 68 lưu hữu phước, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

kiểm tra ký duyệt chứng từ, báo cáo tài chính

quản lý, kê khai thuế

lập và kiểm soát báo cáo tài chính

đảm bảo tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp cao đẳng , đại học ngành kế toán , tài chính , kiểm toán hoặc tương đương

có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

am hiểu luật kế toán , luật thuế và các quy định pháp luật liên quan

kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm tốt

trung thực , cẩn thận , có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ Thì Được Hưởng Những Gì

được đào tạo liên tục về kỹ năng chuyên môn

lương , thưởng hấp dẫn theo năng lực

hưởng các chế độ phúc lợi , nghỉ lễ , phép năm , du lịch...

cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ

