Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: l1
- 04 ngõ 68 lưu hữu phước, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
kiểm tra ký duyệt chứng từ, báo cáo tài chính
quản lý, kê khai thuế
lập và kiểm soát báo cáo tài chính
đảm bảo tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tốt nghiệp cao đẳng , đại học ngành kế toán , tài chính , kiểm toán hoặc tương đương
có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
am hiểu luật kế toán , luật thuế và các quy định pháp luật liên quan
kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm tốt
trung thực , cẩn thận , có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ Thì Được Hưởng Những Gì
được đào tạo liên tục về kỹ năng chuyên môn
lương , thưởng hấp dẫn theo năng lực
hưởng các chế độ phúc lợi , nghỉ lễ , phép năm , du lịch...
cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
