Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
- Hồ Chí Minh:
- B01.23 Tầng số 01 và 02, tòa nhà The Galleria Residence, Lô 1
- 16, khu chức năng 1, số 20 Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tham gia khảo sát thực tế mặt bằng dự án
Bóc tách hạng mục, tính toán khối lượng theo triển khai từ Thiết kế và hồ sơ mời thầu.
Triển khai các hạng mục cho nhà thầu/ NCC để lấy giá đầu vào.
Tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu ngân sách chung của Dự án.
Cập nhật báo giá & ngân sách dự án, bao gồm các báo giá phát sinh và quyết toán dự án với Khách hàng.
Lập kế hoạch đặt hàng và quản lý đặt hàng theo Order plan của Dự Án
So sánh, thẩm định và đề xuất phê duyệt Nhà thầu/NCC.
Thương lượng, review điều khoản đơn hàng, hợp đồng với nhà thầu/ NCC.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tiếng Anh đọc hiểu
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công việc dự toán, mua hàng tại các công ty xây dựng, kiến trúc thi công nội thất
Biết sử dụng phần mềm AutoCad, sử dụng Excel thành thạo
Kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng
Có kiến thức và am hiểu nhiều về vật liệu, kết cấu hạng mục trang trí nội thất và xây dựng ( biết nhiều loại vật liệu, tính chất và công năng của vật liệu
Địa điểm làm việc:
B01.23 Tầng số 01 và 02, tòa nhà The Galleria Residence, Lô 1-16, khu chức năng 1, số 20 Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM
Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần đoàn kết cao
Được đào tạo thêm nhiều kỹ năng mới, chuyên nghiệp
Được phát huy khả năng kinh doanh và tự chủ trong công việc
Đi du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm, tham quan các dự án cao cấp trong và ngoài nước
Được phát triển thương hiệu cá nhân qua các kênh truyền thông, video, fanpage
Được hưởng các quyền lợi theo quy định của bộ luật lao động và theo quy chế của công ty
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI