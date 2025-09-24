Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

A．CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

1.Phụ trách toàn bộ khâu nhập hàng và xuất hàng của công ty, các dòng sản phẩm.

2.Kiểm tra chi phí thông quan, vận chuyển, phê duyệt lưu trình nội bộ gửi Kế toán trưởng.

B.CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO

3.Phụ trách kiểm soát số liệu tồn kho hàng nhập khẩu xuất khẩu trên phần mềm và kiểm kê thực tế. Tham gia vào việc kiểm kê hàng quý, năm theo yêu cầu công việc, kiểm tra báo cáo tồn kho chính xác gửi cho kế toán tổng hợp và Kế toán trưởng.

4.Đề xuất kiến nghị phương án xử lý hàng tồn kho khi có chênh lệch về số lượng, lưu kho lâu cần trích lập dự phòng.

5.Hàng tháng đối chiếu số liệu xuất nhập tồn với nhân viên quản lý kho tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.

C．QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

6.Chịu trách nhiệm theo dõi công nợ phải trả theo thời gian quy định trên Hợp đồng.

7.Phụ trách tập hợp chứng từ, xin lưu trình thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp nước ngoài. Định kỳ hàng tháng báo cáo khoản phải trả cho nhà cung cấp đến hạn và xin ý kiến kế toán trưởng thanh toán phù hợp theo quy định.

D．CÔNG VIỆC NHẬP LIỆU CỦA KẾ TOÁN PHẢI TRẢ

8.Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm SAP

9. Nhập liệu phân loại theo từng tờ khai, tạo mã máy chính và linh kiện theo quy định

10. Nhập liệu các khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp nước ngoài

11. Chịu trách nhiệm phê duyệt và ghi sổ chi phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như đổ dầu để đăng kiểm, đổ dầu tại bãi để bảo dưỡng và vận hành xe.

E.QUẢN LÝ CÔNG VIỆC KHÁC

12.Chịu trách nhiệm đề xuất các quy định có liên quan đến công việc và tạo các mẫu biểu phù hợp và nâng cao hiệu quả công việc.

13. Chịu trách nhiệm hoàn thành báo cáo đầu tư Quý gửi cho KTT duyệt

14.Hoàn thành báo cáo khoản vay với Ngân hàng nhà nước

15. Phụ trách xét duyệt chi phí xăng xe và chi phí khác liên quan đến thuê xe ô tô, xăng xe của công ty con và của dòng sản phẩm bê tông hàng tháng.

16. Chịu trách nhiệm tập hợp, lưu trữ các chứng từ phát sinh theo nghiệp vụ mua hàng, biên bản đối chiếu hàng nhập xuất tồn kho, điều chuyển kho theo yêu cầu, chứng từ xăng xe và các chi phí liên quan đến ô tô của khu vực Hà Nội của Công ty con, biên bản công nợ, báo cáo với cơ quan liên quan …đóng sổ sách và chuyển cho Kế toán tổng hợp ngày 10 tháng sau.

17. Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trở lên

Biết sử dụng phần mềm FAST hoặc phần mềm SAP , thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Có thể làm việc dưới áp lực cao

Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 triệu - 17 triệu + thưởng năm (nhiều tháng lương)

Làm việc 5 ngày một tuần từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7, Chủ nhật

Phúc lợi công ty: đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ, sinh con …

Được cấp đồng phục, máy tính xách tay phục vụ công việc

Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn bộ thu nhập

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của hãng lớn, ngành nghề hiện đang có nhiều cơ hội phát triển

Hàng năm có cơ hội được cử sang tổng bộ Trung Quốc tham gia đào tạo 2 tuần

Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin