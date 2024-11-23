Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: HYUNDAI MIỀN NAM
- 1374A, Quốc Lộ 1A,Phường Thới An, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Tư vấn xe ô tô Hyundai cho khách hàng quan tâm
Thực hiện các hoạt động Marketing thông qua: Livestream Tiktok, Video Youtube, Facebook,...
Tư vấn về ngân hàng: Trả trước, lãi suất,...
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có đam mê về ô tô (ưu tiên có kinh nghiệm sales: ô tô các hãng, ngân hàng, BĐS,...)
Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng Marketing online
Có các loại bằng lái ô tô là một lợi thế
Trình độ: trung cấp chuyên nghiệp trở lên
Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, năng động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: lương cơ bản + hoa hồng xe cao + thưởng HOT (trên 15,000,000)
Được làm việc trong môi trường hoà đồng, năng động, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kỹ năng bán hàng
Hưởng đầy đủ chế độ đúng Luật Lao Động (BHXH, HBYT, BHTN,...)
Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở khi hoàn thành tốt công việc
Chính sách bán hàng và số lượng xe đảm bảo tốt cho thu nhập hàng tháng.
ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU 1 KÈM 1
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
