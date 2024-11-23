Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: HYUNDAI MIỀN NAM - 1374A, Quốc Lộ 1A,Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tư vấn xe ô tô Hyundai cho khách hàng quan tâm

Thực hiện các hoạt động Marketing thông qua: Livestream Tiktok, Video Youtube, Facebook,...

Tư vấn về ngân hàng: Trả trước, lãi suất,...

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có đam mê về ô tô (ưu tiên có kinh nghiệm sales: ô tô các hãng, ngân hàng, BĐS,...)

Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng Marketing online

Có các loại bằng lái ô tô là một lợi thế

Trình độ: trung cấp chuyên nghiệp trở lên

Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, năng động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cơ bản + hoa hồng xe cao + thưởng HOT (trên 15,000,000)

Được làm việc trong môi trường hoà đồng, năng động, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kỹ năng bán hàng

Hưởng đầy đủ chế độ đúng Luật Lao Động (BHXH, HBYT, BHTN,...)

Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở khi hoàn thành tốt công việc

Chính sách bán hàng và số lượng xe đảm bảo tốt cho thu nhập hàng tháng.

ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU 1 KÈM 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin