Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 143 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa

Lập kế hoạch nội dung nhằm truyền tải thông điệp sản phẩm tới khách hàng, xây dựng thương hiệu theo đúng định hướng.

Sáng tạo các content bằng hình ảnh / video phát triển trên các nền tảng Facebook, instagram, tiktok

Quản lý các nhân sự cấp dưới nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với KOLs, KOCs phục vụ cho công tác viral, nhận diện thương hiệu

Các công việc khác khi được phân công.

Có kỹ năng lập kế hoạch công việc theo mục tiêu

Có khả năng làm việc độc lập và teamwork nội bộ, co-working với các nguồn lực bên ngoài.

Có mắt thẩm mỹ, yêu thích thời trang làm đẹp.

Là người tích cực, nhiều năng lượng, sáng tạo, khiêm tốn và ham học hỏi.

Thể hiện bản thân tốt trên mạng xã hội.

Am hiểu các nền tảng mạng xã hội, cập nhật các xu hướng, có kỹ năng sử dụng các tool chỉnh sửa hình ảnh và video.

Tại CÔNG TY TNHH WEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, được tạo điều kiện phát huy hết năng lực. Mọi ý tưởng đều được ghi nhận.

Đầy đủ các chế độ công ty: BHXH, BHYT, nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng doanh số.

Lương thỏa thuận theo năng lực, tăng lương theo kết quả công việc

Cơ hội thử thách ở các vị trí cao hơn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.