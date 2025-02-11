Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 700 - 1,500 USD

Mức lương 700 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

1. Xử lý quan hệ lao động liên quan tiền lương, phúc lợi NV.

2. Khai báo tăng giảm BHXH trên hệ thống

3. Báo cáo : báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ, báo cáo tình hình tham gia BHXH.

4. Làm visa, GPLD cho CBCNV người nước ngoài .

5. Xây dựng bảng biểu liên quan

6. Phụ trách chấm công , tính lương

6. Quản lý hồ sơ nhân sự .

7. Một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, Tiếng trung 4 kỹ năng khá trở lên.

2. Thành thạo kỹ năng văn phòng , đặc biệt Excel tốt.

3. Có kinh nghiệm Nhân sự tiền lương phúc lợi.

4. Nhanh nhẹn, chịu khó, có chí tiến thủ. Khả năng thích ứng nhanh, ham học hỏi.

