Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 700 - 1,500 USD

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Mức lương
700 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 700 - 1,500 USD

1. Xử lý quan hệ lao động liên quan tiền lương, phúc lợi NV.
2. Khai báo tăng giảm BHXH trên hệ thống
3. Báo cáo : báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ, báo cáo tình hình tham gia BHXH.
4. Làm visa, GPLD cho CBCNV người nước ngoài .
5. Xây dựng bảng biểu liên quan
6. Phụ trách chấm công , tính lương
6. Quản lý hồ sơ nhân sự .
7. Một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, Tiếng trung 4 kỹ năng khá trở lên.
2. Thành thạo kỹ năng văn phòng , đặc biệt Excel tốt.
3. Có kinh nghiệm Nhân sự tiền lương phúc lợi.
4. Nhanh nhẹn, chịu khó, có chí tiến thủ. Khả năng thích ứng nhanh, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

