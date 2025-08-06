Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, kết nối với các khách hàng đang có nhu cầu truyền thông – quảng cáo
- Tư vấn, đồng hành cùng khách hàng để lên chiến dịch Marketing “chất như nước cất”
- Chốt hợp đồng và theo sát tiến độ cùng team nội bộ
- Giao lưu học hỏi với các team sáng tạo, media, chạy ads cực giỏi trong công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, giao tiếp tốt, không ngại “lăn xả”
- Đam mê kinh doanh & có hiểu biết cơ bản về Marketing
- Có kinh nghiệm sale dịch vụ là điểm cộng to đùng
- Tuổi từ 20 – 27, ưu tiên bạn nào máu lửa & có tinh thần làm chủ

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI (Tổng thu nhập: từ 6 – 10+ triệu, không giới hạn theo năng lực)
- Được đào tạo bài bản về Marketing & kỹ năng chốt sale
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng đội vui vẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch, sinh nhật, sự kiện nội bộ
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
- BHXH sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

