Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Gian hàng L1

- 04C

- Tầng 1

- TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh

- Góc Ngã tư đường Hà Huy Tập và đường Hàm Nghi, Phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo doanh thu khoán cửa hàng được phân công.
Đảm bảo các hoạt động vận hành theo tiêu chuẩn từ hình ảnh, hàng hóa, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng,….
Căn cứ bảng kế hoạch kinh doanh để lập kế hoạch KPI và triển khai công việc cụ thể.
Thường xuyên kiểm tra, điều phối việc luân chuyển hàng hóa phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế.
Phân công, giao việc và đánh giá chất lượng công việc nhân viên cấp dưới.
Sẵn sàng các nhiệm vụ khác: Set up cửa hàng mới khi được giao, phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cấp Quản lý trong ngành Thời trang là một lợi thế.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, thương mại hoặc Quản trị Kinh doanh.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý phát sinh.
Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng phần mềm bán hàng.
Nhiệt huyết, trung thực, kiên định, tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10.000.000đ - 15.000.000đ/tháng.
- Phụ cấp theo chức năng nhiệm vụ.
- Thưởng vượt doanh thu.
- Thưởng Lễ, Tết, thưởng khác.
- Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.
- Chế độ nghỉ phép, hoạt động Teambuilding hàng năm, Sinh nhật Công ty.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

