Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra, rà soát các chứng từ thanh toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu công nợ thải thu/phải trả với đối tác theo định kỳ

Thực hiện các báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.

Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-20 triệu; thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng

Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)

Môi trường làm việc năng động, an toàn, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

