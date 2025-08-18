Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận và kiểm tra, rà soát các chứng từ thanh toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra, đối chiếu công nợ thải thu/phải trả với đối tác theo định kỳ
Thực hiện các báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các ngành liên quan.
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.
Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 15-20 triệu; thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng
Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)
Môi trường làm việc năng động, an toàn, minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
