Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty NDH Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

• Thiết kế và sản xuất các sản phẩm/ ấn phẩm sáng tạo (in ấn và kỹ thuật số) cho doanh nghiệp khách hàng.

• Cộng tác với nhóm sáng tạo, các nhóm account nội bộ và khách hàng để phát triển các giải pháp về sáng tạo và chuyển các giải pháp đó thông qua nhiều kênh khác nhau.

• Với người quản lý dự án, chịu trách nhiệm làm chi phí chính xác và phân phối các chương trình trong ngân sách.

• Luôn cập nhật các xu hướng của ngành thiết kế.

• Cố vấn các thiết kế khác (đội ngũ thiết kế, freelancers, thực tập sinh, vv).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Chủ động đề xuất ý tưởng sáng tạo, định hướng nghệ thuật cho các dự án.

• Làm việc với nội bộ để đảm bảo một chủ đề sáng tạo xuyên suốt bao gồm cả các đề xuất trước.

• Cung cấp báo giá chính xác cho người quản lý dự án, để đáp ứng ngân sách của khách hàng trong khi vẫn duy trì các nguyên tắc về giá.

• Tham gia các cuộc họp được chỉ định.

• Thiết kế ấn phẩm/ sản phẩm cho các dự án bao gồm phát triển chủ đề tổng thể, thiết kế từng phần, v.v.

• Quản lý sản xuất tất cả các bản in từ khi lên ý tưởng đến khi hoàn thành.