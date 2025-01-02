Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động của kinh doanh của Công ty;

- Rà soát pháp lý Hợp đồng, văn bản giao dịch của Công ty với bên ngoài;

- Xây dựng khung tuân thủ và triển khai, theo dõi, kiểm soát tuân thủ pháp luật cho các hoạt động của Công ty;

- Xây dựng quy trình quy định liên quan tới pháp chế phục vụ quản lý pháp chế trong Công ty;

- Thực hiện thủ tục hành chính xin cấp phép, phê duyệt, công văn cơ quan nhà nước đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Soạn thảo văn bản và đóng góp xây dựng chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giải quyết các vấn đề tố tụng, khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện trọng Công ty;

- Hỗ trợ các đơn vị khác trong Công ty liên quan tới giải quyết vấn đề pháp lý cho Công ty (đại diện tố tụng công ty...).