Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
- Tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động của kinh doanh của Công ty;
- Rà soát pháp lý Hợp đồng, văn bản giao dịch của Công ty với bên ngoài;
- Xây dựng khung tuân thủ và triển khai, theo dõi, kiểm soát tuân thủ pháp luật cho các hoạt động của Công ty;
- Xây dựng quy trình quy định liên quan tới pháp chế phục vụ quản lý pháp chế trong Công ty;
- Thực hiện thủ tục hành chính xin cấp phép, phê duyệt, công văn cơ quan nhà nước đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Soạn thảo văn bản và đóng góp xây dựng chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giải quyết các vấn đề tố tụng, khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện trọng Công ty;
- Hỗ trợ các đơn vị khác trong Công ty liên quan tới giải quyết vấn đề pháp lý cho Công ty (đại diện tố tụng công ty...).
- Tốt nghiệp Cử nhân chính quy chuyên ngành Luật (ưu Tiên Đại Học Luật HN, Đại Học Luật HCM, Đại Học Quốc Gia - Khoa Luật (HN/HCM).
