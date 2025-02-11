Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập từ 10tr/ tháng • Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cực tốt và có khung rõ ràng cho tất cả nhân sự • Được training bài bản, đầy đủ kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết từ những anh chị gạo cội trong nghề trước khi bắt đầu công việc. • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian Thực tập (Áp dụng với thực tập sinh tiềm năng) • Môi trường làm việc cực kỳ năng động và thoải mái, đồng nghiệp trẻ trung hoà đồng, thân thiện. • Cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng • Tham gia du lịch ngh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao
• Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
• Xây dựng danh sách khách hàng mới, chăm sóc khách hàng trong danh sách xây dựng được
• Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ khi thực hiện chốt bán hàng với khách hàng (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ khách hàng cho phòng thẩm định)
• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên
• Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực BĐS, Tài Chính, Ngân Hàng, sale Ô tô.
• Có kinh nghiệm bán hàng, phát triển và chăm sóc khách hàng.
• Ưu tiên ứng viên có cơ sở, mối quan hệ tốt với khách hàng (các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...)
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 110 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

