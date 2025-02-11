Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 10tr/ tháng • Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cực tốt và có khung rõ ràng cho tất cả nhân sự • Được training bài bản, đầy đủ kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết từ những anh chị gạo cội trong nghề trước khi bắt đầu công việc. • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian Thực tập (Áp dụng với thực tập sinh tiềm năng) • Môi trường làm việc cực kỳ năng động và thoải mái, đồng nghiệp trẻ trung hoà đồng, thân thiện. • Cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng • Tham gia du lịch ngh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân

• Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao

• Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng

• Xây dựng danh sách khách hàng mới, chăm sóc khách hàng trong danh sách xây dựng được

• Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ khi thực hiện chốt bán hàng với khách hàng (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ khách hàng cho phòng thẩm định)

• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho quản lý cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên

• Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực BĐS, Tài Chính, Ngân Hàng, sale Ô tô.

• Có kinh nghiệm bán hàng, phát triển và chăm sóc khách hàng.

• Ưu tiên ứng viên có cơ sở, mối quan hệ tốt với khách hàng (các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...)

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

