Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 203 Phố Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và quản trị mối quan hệ khách hàng để khai thác tối đa cơ hội kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng của Khối KHDN vừa và nhỏ tại từng thời kỳ;

- Đánh giá, trực tiếp thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện hồ sơ tín dụng trình phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;

- Quản trị rủi ro của danh mục khách hàng đang quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp về nợ quá hạn, NPL của danh mục khách hàng đang quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng trở lên

- Tối thiểu 4 năm (SERM); 3 năm (SRM); 2 năm (RM) kinh nghiệm làm quản lý khách hàng doanh nghiệp, thẩm định và phân tích tín dụng KHDN

- Hiểu biết tốt về sản phẩm dịch vụ dành cho KHDN, thị trường, ngành hàng, chuỗi khách hàng

- Kỹ năng phân tích, thẩm định và quản lý hoạt động tín dụng

- Kỹ năng bán hàng (thuyết trình, bán hàng, đàm phán), xử lý tình huống, giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức tài chính

- Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

