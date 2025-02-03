Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ 15.000.000 – đến 35.000.000, theo năng suất lao động, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Triển khai các hoạt động kinh doanh cho khách hàng cá nhân, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay sản xuất kinh doanh, bất động sản, dự án, tiêu dùng.
- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện tư vấn, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng.
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh.
- Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
- Hiểu biết về các kỹ thuật đàm phán, nhận biết và kiểm soát cảm xúc; giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả chung, biết cách áp dụng để xây dựng và quản lý các mối quan hệ mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần tầng 1, tầng 2 tòa nhà Trụ sở làm việc Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

