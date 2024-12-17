Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tất cả các quận tại Thành Phố Hồ Chi Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân: cho vay, huy động vốn, phí, thẻ tín dụng, mở tài khoản thanh toán...
• Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục
• Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng KHCN/KHDN/KHƯT
• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Ban Giám đốc Chi nhánh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính,… có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
• Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương và chính sách thưởng kinh doanh cạnh tranh, hấp dẫn
• Phụ cấp điện thoại, đi lại, ăn trưa… theo quy định
• Thưởng tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực
• Chương trình cho vay ưu đãi dành cho CBNV
• Bảo hiểm sức khỏe PVI
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên - Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp - Trưởng nhóm)
• Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều hoạt động cộng đồng,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 198, phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội, Việt Nam

