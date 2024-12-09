Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Mức lương 2 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội

Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân. Tập trung vào các sản phẩm mục tiêu trong giai đoạn tập sự như: Ngân hàng số, Tài khoản, Bảo hiểm, Huy động, VietQR, thẻ ghi nợ... Bán chéo các sản phẩm có rủi ro như: Trái phiếu, Cho vay, thẻ tín dụng...

Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán.

Tham gia và hoàn thành các chương trình đào tạo dành cho Tập sự.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại họ đang theo học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook…).

Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Phát triển nghề nghiệp:

Trải nghiệm quy trình tuyển dụng nhanh gọn, ứng viên chỉ tham dự phỏng vấn duy nhất 1 vòng và được nhận kết quả phỏng vấn trong vòng 24h kể từ lúc phỏng vấn.

Được đào tạo kèm cặp trực tiếp từ các CBNV có kinh nghiệm lâu năm.

Lựa chọn địa điểm làm việc phù hợp với lộ trình của bản thân với hơn 300 đơn vị trên toàn quốc.

Lộ trình rõ ràng trở thành Chuyên viên chính thức.

2. Lương:

2.500.000 - 15.000.000 VNĐ, theo năng suất lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

