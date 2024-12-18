Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (DIRECT SALES)
Địa điểm làm việc: Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 8h30-17h30
Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đến khách hàng theo đúng chuẩn qui định và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân với vai trò Chuyên viên tư vấn tài chính.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Ngân hàng, Kinh doanh, Bán hàng, Phát triển thị trường;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng/ công ty Tài chính;
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hưởng Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ nâng bậc 06 tháng/ lần;
- Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam;
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...để phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh ;
- Phần thưởng dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
