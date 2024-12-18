Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (DIRECT SALES)

Địa điểm làm việc: Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 8h30-17h30

Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đến khách hàng theo đúng chuẩn qui định và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân với vai trò Chuyên viên tư vấn tài chính.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Ngân hàng, Kinh doanh, Bán hàng, Phát triển thị trường;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng/ công ty Tài chính;

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hưởng Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ nâng bậc 06 tháng/ lần;

- Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam;

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...để phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh ;

- Phần thưởng dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin